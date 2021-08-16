Новости

Льготные займы могут получить предприниматели Иркутской области, которые закрылись в результате пандемии

Решение поддержать малый и средний бизнес принято учредителями Фонда микрокредитования Иркутской области, правительством области и министерством экономического развития и промышленности региона, сообщили SIA.RU в администрации области.

Напомним, что в 2020 году по поручению главы Приангарья Игоря Кобзева был разработан антикризисный пакет мер поддержки бизнеса. Механизмы помощи предпринимателям, оказавшимся в связи с пандемией в сложной ситуации, постоянно совершенствуются.  

Согласно последним нововведениям, средства под 3% годовых могут получить предприниматели, чья деятельность связана с общественным питанием, турбазами и гостиницами на территориях Ольхонского, Иркутского и Слюдянского районов, санаториями и санаторно-оздоровительными детскими лагерями,  игровыми комнатами и детскими развлекательными центрами, магазинами непродовольственных товаров, музеями, ботаническими садами и зоопарками,  фитнес-центрами и спортивными секциями, СПА-салонами, соляриями, саунами, плавательными бассейнами, ночными клубами, кинотеатрами. 

Как отметила директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, региональная микрофинансовая организация поддерживает предпринимателей, пострадавших в результате пандемии - только в 2021 году займы под 3% годовых на сумму более 179 млн рублей получили 62 субъекта малого и среднего бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Большая стройка
Вызов принят. Как строители встраиваются в новые условия жизни и работы
«Желание людей жить лучше – двигатель девелопмента». Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой», – о профессии, рынке и перспективах
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании