Льготные займы могут получить предприниматели Иркутской области, которые закрылись в результате пандемии

Решение поддержать малый и средний бизнес принято учредителями Фонда микрокредитования Иркутской области, правительством области и министерством экономического развития и промышленности региона, сообщили SIA.RU в администрации области.

Напомним, что в 2020 году по поручению главы Приангарья Игоря Кобзева был разработан антикризисный пакет мер поддержки бизнеса. Механизмы помощи предпринимателям, оказавшимся в связи с пандемией в сложной ситуации, постоянно совершенствуются.

Согласно последним нововведениям, средства под 3% годовых могут получить предприниматели, чья деятельность связана с общественным питанием, турбазами и гостиницами на территориях Ольхонского, Иркутского и Слюдянского районов, санаториями и санаторно-оздоровительными детскими лагерями, игровыми комнатами и детскими развлекательными центрами, магазинами непродовольственных товаров, музеями, ботаническими садами и зоопарками, фитнес-центрами и спортивными секциями, СПА-салонами, соляриями, саунами, плавательными бассейнами, ночными клубами, кинотеатрами.

Как отметила директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, региональная микрофинансовая организация поддерживает предпринимателей, пострадавших в результате пандемии - только в 2021 году займы под 3% годовых на сумму более 179 млн рублей получили 62 субъекта малого и среднего бизнеса.