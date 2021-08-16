Больше половины водителей положительно относятся к новичкам за рулем

Каршеринг-сервис Ситидрайв совместно с ResearchMe провел опрос (есть у SIA.RU) и узнал, как автолюбители относятся к другим водителям на дороге. В опросе приняли участие 1174 человека из крупных городов России, в том числе водители, пользующиеся услугами каршеринга.

Больше половины (55%) опрошенных сообщили, что к начинающим водителям относятся положительно: увидев соответствующий знак, они стараются уступить новичку и пропустить его, показал опрос каршеринг-сервиса Ситидрайв. Почти 40% респондентов считают начинающего водителя таким же водителем, как и остальных вне зависимости от стажа. Наиболее лояльно к новичкам относятся пользователи каршеринга: среди них лишь 5% тех, кто не одобряет их присутствие на дорогах.

Большинство (43%) опрошенных россиян считают, что возраст водителя вовсе не показатель мастерства и навыка вождения. Это мнение разделяет около трети пользователей каршеринга, причем более 10% из них признались, что по их мнению, чем водитель моложе, тем он осторожнее и аккуратнее водит.

53% респондентов не разделяют между собой тех, кто ездит на личных автомобилях, и тех, кто пользуется краткосрочной арендой, и относятся к ним совершенно одинаково. И только 7% опрошенных недолюбливают водителей каршеринга и считают, что водить необходимо только собственный автомобиль. 30% пользователей каршеринга отметили, что, по их наблюдениям, водители арендованных автомобилей ведут себя на дорогах внимательнее и осторожнее.