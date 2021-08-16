Tele2 открывает новые фирменные торговые точки в Приангарье

Оператор расширяет географию фирменной розницы в Иркутской области. Новые торговые точки открылись в Усольском и Черемховском районах, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Фирменные клиентские пункты обслуживания открылись в поселках Белореченский и Средний Усольского района. Для удобства клиентов оператор открывает торговые точки в населенных пунктах с населением менее 15 тыс. жителей. Также оператор запустил еще один фирменный центр в Черемхово. Он находится в отдаленном районе города по адресу: ул. Некрасова, д. 17. Новый клиентский пункт обслуживания появился и в Иркутске по адресу: ул. Трактовая, д.35. В новых центрах обслуживания посетители могут не только воспользоваться базовым набором услуг, но и приобрести современные гаджеты и аксессуары к ним.

Всего в Иркутской области работает более 2770 торговых точек продаж, в которых жители региона также могут подключиться к сети Tele2.

В большинстве из них можно получить базовый набор услуг: к примеру, сменить тарифный план. Центры обслуживания расположены в магазинах, торговых центрах и офисах партнеров, в том числе в отделениях «Почты России». Кроме того, в 62 фирменных салонах связи можно воспользоваться дополнительными сервисами и приобрести современные 4G-смартфоны и другие устройства. Также в розничной сети оператора клиент имеет возможность выбрать номер, приобрести SIM-карту и активировать ее самостоятельно при помощи приложения «Мой Tele2».

«Сегодня наша задача – предоставить возможность получения услуг в удобном для клиентов месте. Поэтому мы расширяем нашу сеть дистрибуции. Новые фирменные торговые точки открылись в отдаленных спальных районах городов, в небольших населенных пунктах в шаговой доступности для наших абонентов. В розничных центрах обслуживания сотрудники торговых точек всегда готовы помочь посетителям решить возникшие вопросы или определиться с покупкой и не забывают о безопасности, соблюдая все рекомендации по профилактике коронавируса», – Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.