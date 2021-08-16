Мальков осетров и пеляди выпустили в реки Сибири

В реку Енисей в районе Богучанской ГЭС выпускают более 2 700 000 мальков сибирского осетра енисейской популяции, сообщили в пресс-службе En+ Group.

В течение июля и августа 2021 года выпуск молоди осетра проводился на Богучанской ГЭС еженедельно партиями от 159 до 385 тысяч мальков. Всего в реке оказалось уже более 850 тысяч мальков, которые были специально подготовлены на предприятии, специализирующемся на воспроизводстве ценных пород рыб. До 31 октября 2021 года компании выпустят еще более 1 860 000 штук мальков.

Выпуск мальков осетра проходит при участии и контроле со стороны представителей Енисейского управления Росрыболовства, Росприроднадзора края, природоохранной прокуратуры, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). К акции также присоединились волонтеры из числа сотрудников предприятий En+ Group в Красноярском крае.

Вопросы сохранения биологических ресурсов находятся в приоритете экологических программ, запущенных основателем компании Олегом Дерипаской. Выпуск мальков проходит систематически в регионах присутствия En+ Group.

В Иркутской области в июле в реку Белая компания выпустила более 243,5 тыс. мальков пеляди. Это мероприятие включено в ежегодный план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

– Восполнение водных ресурсов – один из важных приоритетов En+ Group как одной из крупнейшей компании, которая работает на территории Сибири. Искусственное зарыбление помогает поддерживать баланс в экосистеме. Надеемся, что все выпущенные мальки быстро адаптируются к естественным условиям водной среды и будут жить десятилетия в великой сибирской реке, – заявила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.