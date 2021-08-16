Рост техногенных пожаров зафиксирован в выходные дни в Иркутской области

Как правило, они происходят в населенных пунктах, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

21 пожар ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в субботу, 14 августа. В воскресенье, 15 августа, произошло 15 пожаров. В целом, это на 17 пожаров больше, чем за аналогичные даты августа прошлого года. Погибших и пострадавших нет. 6 человек эвакуированы при пожаре в квартире пятиэтажного дома в городе Усть-Илимске днём 15 августа.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 4017 пожаров. Это на 779 пожаров меньше по сравнению с прошлым годом. На пожарах погибли 106 человек, 133 человека получили травмы, 531 человек спасен на пожарах и 3524 человека эвакуированы.