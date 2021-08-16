От коронавируса скончались еще 35 жителей Приангарья

Прирост больных на 16 августа составил 396 человек.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 360 людей, скончались от инфекции – 35. В больницах области находятся 15 тыс. людей. Общее число больных перешло отметку в 91 тыс.

Несмотря на высокие показатели в правительстве региона сообщают о выходе на плато заболеваемости, возобновляют плановый прием больных и сокращают коечный фонд.