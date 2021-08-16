Новости

От коронавируса скончались еще 35 жителей Приангарья

Читайте также:

Сразу 125 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске
15 августа 2021
Более 40 человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
14 августа 2021

Прирост больных на 16 августа составил 396 человек.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 360 людей, скончались от инфекции – 35. В больницах области находятся 15 тыс. людей. Общее число больных перешло отметку в 91 тыс.

Несмотря на высокие показатели в правительстве региона сообщают о выходе на плато заболеваемости, возобновляют плановый прием больных и сокращают коечный фонд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Большая стройка
Вызов принят. Как строители встраиваются в новые условия жизни и работы
«Желание людей жить лучше – двигатель девелопмента». Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой», – о профессии, рынке и перспективах
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании