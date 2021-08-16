Выдачи потребительских кредитов в Иркутской области выросли в июле на 1,1%

Согласно исследованию «Объединенного кредитного бюро» (есть у SIA.RU), в июле выдачи кредитов наличными в Иркутской области выросли по сравнению с июнем (36.8 тыс. кредитов) на 1,1% до 37,2 тыс. кредитов. По отношению к июлю 2020 года (26,7 тыс. кредитов) рост кредитования составил 39,6%.

С начала года банки выдали в Иркутской области 236,7 тыс. кредитов. Это на 49,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года (158,5 тыс. кредитов).

«Регион в июле оказался на 13-м месте по количеству выданных за месяц кредитов. Год назад он был на 15-м месте. Июльский рост выдач кредитов в Иркутской области произошел несмотря на увеличение ключевой ставки, что привело к удорожанию кредитов для заемщиков, а также на попытки ЦБ охладить этот сегмент», – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.

В целом по России в июле 2021 года, как и в предыдущем месяце, россияне взяли 1,7 млн кредитов «наличными». Это на 34% больше, чем в июле 2020 года. За январь – июль 2021 года банки предоставили 10,7 млн кредитов – на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии.