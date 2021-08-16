Пять пожаров ликвидировали в Иркутской области

Все очаги расположены в Катангском районе, сообщили SIA.RU в администрации области.

Два ранее зарегистрированных пожара были потушены в Нижнеилимском районе на площади 20,5 га. По одному пожару ликвидировали в Братском, Усть-Илимском и Жигаловском районах. Еще один пожар в Киренском районе удалось ликвидировать сегодня в первые сутки после обнаружения.

Всего за минувшие сутки локализовано 7 ранее обнаруженных возгораний на площади 16724,3 гектаров. Четыре из них – в Катангском, по одному в Усть-Кутском, Киренском и Усть-Удинском районах

На утро 16 августа также продолжают действовать 20 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 95446 га.