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Сильные дожди и ливни пройдут в Иркутской области 17 и 18 августа

Как сообщили SIA.RU в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 17 августа в северо-восточных районах, горах южного Прибайкалья и днём в южных районах прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди.

18 августа небольшие, ночью местами умеренные дожди, в северных районах ночью местами небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

17-18 августа на левобережных притоках реки Ангары ожидается повышение уровней воды на 10-50 см, на реках Лене, Киренге – колебание уровней воды в пределах 5-10 см, на реке Витим продолжится понижение уровня воды на 70-140 см. Повышения отметок уровней воды выше критических не прогнозируется.

С 17 по 19 августа высокие классы пожароопасности в лесах установятся в Усть-Илимском, Братском, Чунском, Жигаловском, Эхирит-Булагатском районах


/ Сибирское Информационное Агентство /
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