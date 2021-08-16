Почти 60% россиян мечтают приобрести дом с участком

71% россиян хотели бы приобрести собственную недвижимость в ближайшие пару лет. Из них 56% хотели бы купить жилье в черте города, а 44% – за городом. Таковы результаты исследования сервиса Работа.ру, который опросил более 5000 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.

Более половины опрошенных жителей России (59%) хотели бы приобрести собственный участок с домом. Еще 18% респондентов рассказали, что рассматривают жилье в многоквартирных домах, а 15% — квартиры в жилых комплексах. Оставшиеся 8% участников исследования в ближайшие годы желают приобрести таунхаус.

Почти четверть опрошенных жителей России (23%) хотели бы купить новое жилье в Москве. Еще 12% респондентов отметили Санкт-Петербург, по 5% участников исследования — Краснодар и Сочи, а по 3% опрошенных выделили Екатеринбург и Нижний Новгород.

Напомним, правительство планирует запустить льготную ипотеку для строительства частных домов с 1 декабря. Получить кредит по сниженной ставке смогут только те заемщики, которые будут использовать при строительстве типовые проекты индивидуальных жилых домов. Под какой процент будут выдавать льготные кредиты, пока неизвестно.