Журналисты Приангарья рассказали о работе врачей в «Центрах помощи и спасения»

Их создали по инициативе Олега Дерипаски, сообщает «Братская студия телевидения».

COVID-19 уже второй год не даёт миру вернуться к привычному образу жизни. И когда это случится, предсказать невозможно. Борьба с вирусом идёт не только в лабораториях институтов, но и в семи «Центрах помощи и спасения» в Сибири и на Урале. А что происходит внутри каждого из них, мы рассказываем в специальной рубрике «Территория спасения»

Со стороны – обычная больница. Но на самом деле это далеко не так. Каждый «Центр помощи и спасения» – отдельный мир. Пациенты только тяжелобольные, врачи только высококвалифицированные, оснащение исключительно современное. Всё для того, чтобы победить коронавирус. Строительство медцентров – инициатива общественного деятеля Олега Дерипаски. Он будто предвидел, что ситуация с COVID будет развиваться именно так, и инициировал строительство медучреждений ещё в самом начале пандемии.

«Режим у нас совершенно другой, график у нас другой. И нам нужно как можно быстрее сказать врачам о том, какой диагноз у пациента. Потому что, если мы раньше делали это всё в плановом режиме, медленно, то сейчас у нас очень быстро: скорая приезжает, мы быстро оцениваем ситуацию, куда его госпитализировать, какой вообще диагноз у пациента. И количество, конечно, больше чем раньше в другой период», – Татьяна Савосто, врач-рентгенолог Городской больницы № 5, Братск.

Для маленьких городов новые медучреждения стали действительно «Центрами помощи и спасения». В каждый из них привозят пациентов не только из самого города расположения, но и из ближайших населённых пунктов. С момента открытия госпиталей в декабре прошлого года и январе текущего, в их стенах удалось вылечить более 6 000 человек.

«Что будет дальше, никто не может спрогнозировать. Хочется, конечно, чтобы рост исчез, ушёл на нет, и, в целом, появлялись только единичные случаи. Более того, по аналогии с гриппом, тёк более спокойно и меньше забирал жизней. Наше дело – лечить простых больных и стараться спасти большую часть их», – Максим Шевнин, и. о. заведующего «Центром помощи и спасения», Краснотурьинск.

Мария попала в Шелеховский «Центр помощи и спасения» из Иркутска. Её лёгкие поражены на 30 %. Где могла заразиться, сказать тяжело — Мария находится в декрете с годовалым ребёнком, из дома выходит редко. Несмотря на то, что пациентом «Центра» Мария стала лишь несколько дней назад, её самочувствие значительно лучше.

«Утром ставят укол в живот. Конечно, потом синяки, всё болит в животе. Кислород смотрят, температуру мерят, таблетки дают, кушать приносят. Кушать тоже нормально дают», – Мария ХРЕНКОВА, пациент «Медицинского центра помощи и спасения», Шелехов.

Как отмечает пациентка, условия идеальные. Но желание вернуться домой не покидает ни на минуту. Ведь там её ждут родственники и сын. После того как Мария победит COVID-19, она будет тщательнее соблюдать эпидтребования: носить маску в общественных местах, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. А ещё врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию в любой поликлинике. Делают прививку бесплатно.