Рубль закрыл неделю в плюсе против доллара США и британского фунта

В первой половине неделе нацвалюта находилась под давлением и перешла в наступление на фоне ослабления доллара после публикации данных по потребительским ценам в США за июль. В пятницу доллар опять подешевел на слабых данных от Мичиганского университета по потребительским настроениям. Можно сказать, что на минувшей неделе сильное влияние на российский валютный рынок оказывала американская статистика.

Доллар/рубль

За неделю рубль укрепился к доллару на 0,38%, до 73,21 руб. за доллар. Из-за быстрых темпов распространения коронавируса штамма «дельта» в Азии участники рынка опасаются снижения спроса на энергоресурсы. От этого страдает нефтяной рынок. На минувшей неделе цена на Brent опускалась до $67,58. За баррель

Падение индекса доллара на время отвлекло внимание трейдеров от нефтяного рынка. На новой неделе запланирован выход протоколов заседаний РБА, ФРС США и ЕЦБ. Тема ставок и ковид остаются главными темами для всех рынков.

Если нисходящая коррекция по индексу доллара усилится, у рубля будет шанс вернуться к уровню 72,70 руб. Ниже него открывается дорога к 71,75 руб. При возобновлении покупок доллара рублю останется вернуться к уровню 75,30 руб.

Евро/рубль

За неделю рубль ослабился к евро на 0,01%, до 86,38 на фоне ралли евро на валютном рынке. Евро сильно подорожал после выхода индекса потребительских настроений от Мичиганского университета.

Пара евро/рубль зависит от динамики пары евро/доллар и индекса доллара. Внешний фон для рубля нейтральный. На новую неделю можно только выделить торговый диапазон 85,30–88,00 руб. за евро.

Индекс РТС

За неделю индекс РТС поднялся на 2,06%, до 1666,44 пункта. Его рост был больше, чем индекса МосБиржи из-за укрепления рубля. Индекс S&P500 обновил исторический максимум и не собирается корректироваться. Покупатели на российском рынке тоже не торопятся сбрасывать акции и ожидают продолжения ралли с обновлением максимума 1695,46.

Индекс МосБиржи

За неделю индекс МосБиржи повысился на 1,78%, до 3873,00 пункта. Индекс почти полностью перекрыл июльское падение с 3915 до 3679,44 пункта. Покупатели настроены на обновление исторического максимума 3915. Индексу нельзя сейчас останавливаться на текущем уровне, поскольку при падении ниже 3837 начнётся отработка модели «двойная вершина». Цель для индекса МосБиржи остаётся на уровне 4000.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»