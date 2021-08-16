Нефть подорожала из-за политики

На прошлой неделе, с 9 по 13 августа, цены на нефть повысились на 2,8% после обвала неделей ранее: цена смеси Brent к концу недели колебалась в коридоре $70-71 за баррель.

На прошлой неделе США вновь подняли «из архива» уже подзабытую новость о том, что в конце июля израильский танкер был атакован беспилотником неизвестного происхождения, но США сразу же поспешили возложить вину за атаку на йеменских повстанцев хуситов, а за производство беспилотного летательного аппарата – на Иран. Жёсткая риторика госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес Ирана окончательно уничтожила надежды «медведей» фьючерсного рынка на то, что цены рухнут в случае возможного снятия антииранского нефтяного эмбарго, и в первой половине недели цены на нефть повышались.

В конце недели президент США Джо Байден обратился к ОПЕК+ с требованием увеличить добычу нефти, чтобы прекратить рост цен. Несмотря на то, что у США и ОПЕК+ сегодня интересы в увеличении добычи нефти совпадают, ОПЕК+ не пойдёт на поводу у США настолько, чтобы обвалить рынок. Тем не менее, рост цен приостановился, видимо, из-за опасений, что из-за возможного ухудшения отношений ОПЕК и других нефтедобывающих стран с США в альянсе ОПЕК+ могут возникнуть разногласия, которые могут негативно сказаться на нефтяном рынке.

Оптимистичные прогнозы ОПЕК о том, что в текущем году мировой спрос на нефть достигнет 6 млн баррелей в сутки, опубликованные в ежемесячном докладе нефтяного картеля, создали рынку дополнительный позитивный фон.

На текущей неделе мы ожидаем динамики цены Brent в коридоре $69,5-72 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»