Биткоин с эфиром продолжают дорожать против американской валюты четвертую неделю подряд

Эфир подрос на 8%, биткоин — на 6,8%. Доля биткоина упала с 47,57% до 44,87%. Это указывает на то, что альткоины дорожают быстрее к доллару, чем биткоин.

На этой неделе можно выделить несколько топовых новостей в криптоотрасли:

Хакер похитил у Poly Network $611 млн в криптовалютах, а потом вернул проекту все средства.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала криптовалютную биржу Poloniex на $10 млн за продажу незарегистрированных ценных бумаг американским инвесторам в период с июля 2017 года по ноябрь 2019 года. Биржа согласилась выплатить всю сумму.

Компания Tether обнародовала новый отчет об обеспечении выпускаемого стейблкоина USDT от аудитора Moore Cayman. По состоянию на 30 июня общие активы компании составляют не менее $62,7 млрд при обязательствах в $62,6 млрд.

Биткоин/доллар

На этой неделе биткоин неплохо держится. На момент написания обзора недельный рост составляет 7,9%. Цена очень тяжело продвигается вверх и очень резко падает. Покупатели выкупают падения, но чувствуется накопленная усталость после четырехнедельного роста на 65%.

Цена повышалась до $48144. На момент написания обзора за один биткоин дают $47235. Ближайшие цели для покупателей остаются на уровнях $51000 и $56900. Если покупатели не смогут пройти уровень $49000 в течение двух дней, нас ожидает коррекция до $44500. Техническая картина сейчас на стороне покупателей, но может стать «медвежьей», если не устоит уровень $45900.

Эфир/доллар

Эфир отлично держится после обновления Лондон. Сеть работает без сбоев. Недельный рост составляет 8,58%. На момент написания обзора за один эфир дают $3266. В субботу цена повышалась до $3330, но после неудачной попытки прорваться к $3500, цена скатилась на $3200.

Как и по биткоину, в эфире тоже чувствуется слабость покупателей. За четыре недели эфир подорожал на 95%. Цена растёт, но при обновлении максимумов постоянно нарастают объемы продаж. Те, кто покупает эфир на высоких уровнях, начинают крыться, чтобы не оказаться в убытке при снижении курса. Тем самым они создают дополнительное давление на цену.

На ближайшие 2–3 дня цель для покупателей остаётся в диапазоне $3500–3600. По недельному ТФ покупателям открыта дорога к $4200. Серия позитивных новостей и цена там будет к 5 сентября. Поддержка расположена на уровне $3000.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»