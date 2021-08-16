Ярмарочную торговлю активизируют в Иркутской области

Органам местного самоуправления муниципальных образований Приангарья рекомендовано провести ряд мероприятий, направленных на увеличение количества сезонных ярмарок. Координировать эту работу поручено службе потребительского рынка и лицензирования региона, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

– Перед регионами стоит задача, чтобы новый урожай овощей попал на рынок и был представлен для населения в максимальном ассортименте и по доступной цене. Муниципалитетам необходимо организовать работу в этом направлении, – отметил губернатор.

По данным потребительского рынка и лицензирования региона, в Иркутской области организовано 130 постоянно действующих ярмарочных площадок и 42 ярмарочных площадки, где регулярно проводятся ярмарки выходного дня. Для реализации продукции на этих площадках оборудовано более 4000 мест.

В региональном ведомстве отмечают, что создание условий для сбыта продукции производимой местными сельхозтоваропроизводителями способствуют насыщению рынка овощами из базового списка продуктов «борщевого набора». Напомним, что для выполнения поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачи по мониторингу ситуации с ценами на продовольственные товары специалисты службы отслеживают цены на овощи из так называемого «борщевого набора».