Пользователи ВТБ Онлайн смогут удалять данные карт со сторонних сайтов и приложений

Пользователи ВТБ Онлайн смогут проверять оформленные подписки и наличие сохраненных данных карт в интернет-магазинах, в которых владельцы ранее совершали оплату. Это повысит безопасность персональных данных держателей карт и снизит вероятность мошеннических операций, рассказали SIA.RU в банке.

Банк разрабатывает цифровой сервис подписок в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Клиентам будет доступен список онлайн-магазинов или сервис-провайдеров, где оформлены их подписки по картам и счетам, а также возможность управления ими. При необходимости пользователи смогут удалять эти подписки вместе с данными своих карт.

«Для использования подписки на услуги необходимо наличие привязанного платежного средства в личном кабинете онлайн-магазина. Важно, чтобы все платежные системы могли передавать информацию о том, где указаны данные карты клиента, и предлагать возможность управления ей (отключить, изменить, добавить карты). Именно в этом заключается ценность такого сервиса. Новая услуга повышает безопасность хранения клиентских данных, поскольку при привязке карты в онлайн-магазине сохраняется не ее номер, а токен», – заявил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ

«СБП предлагает точкам продаж универсальное решение для создания подписок. Для магазинов операции через СБП гораздо выгоднее карточного эквайринга из-за низких тарифов, которые регулируются Банком России. С новой услугой покупателю будет доступен единый интерфейс для оформления подписки, и клиенты смогут выбрать банк, в котором она будет привязана к их счету. СБП подразумевает простой и понятный клиентский опыт с привычным идентификатором в виде номера телефона. В онлайн-магазине клиенту проще и быстрее добавить его, а не вводить данные карты Управление созданными подписками будет доступно в мобильных и WEB-приложениях банков», – отметил Никита Чугунов.