Работу соляриев и СПА-салонов разрешили в Иркутской области

Также продлена работа летних террас, сообщили SIA.RU в администрации области.

Согласно документу от 16 августа, в регионе разрешается работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха. Перечисленные организации при работе должны соблюдать следующие ограничения:

заполнение помещения посетителями не более 50% от установленной нормы;

соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 метра;

соблюдение ограничений и предписаний, предусмотренных правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области.

Для организаций общественного питания при наличии посетителей на летних террасах и верандах установлена работа с 06:00 до 24:00. Для кинотеатров исключены требования о наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР тесте, перенесённом не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией.