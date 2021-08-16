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Работу соляриев и СПА-салонов разрешили в Иркутской области

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Также продлена работа летних террас, сообщили SIA.RU в администрации области.

Согласно документу от 16 августа, в регионе разрешается работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха. Перечисленные организации при работе должны соблюдать следующие ограничения: 

  • заполнение помещения посетителями не более 50% от установленной нормы; 
  • соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 метра; 
  • соблюдение ограничений и предписаний, предусмотренных правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области. 

Для организаций общественного питания при наличии посетителей на летних террасах и верандах установлена работа с 06:00 до 24:00. Для кинотеатров исключены требования о наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР тесте, перенесённом не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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