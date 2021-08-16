Детский сад в Саянске достроят к декабрю

Работы ведут с февраля, сообщили SIA.RU администрации области.

В настоящее время готовность объекта составляет 32%. Возводится кирпичный каркас здания: ведутся работы по устройству несущих стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей, устройству входных групп, внутренних несущих стен и перегородок.

На строительство детского сада направлены федеральные средства и средства консолидированного бюджета Иркутской области по уникальному, разработанному специально для Саянска проекту, с учетом планировки двора и природного ландшафта.