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Детский сад в Саянске достроят к декабрю

Работы ведут с февраля, сообщили SIA.RU администрации области.

В настоящее время готовность объекта составляет 32%. Возводится кирпичный каркас здания: ведутся работы по устройству несущих стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей, устройству входных групп, внутренних несущих стен и перегородок. 

На строительство детского сада направлены федеральные средства и средства консолидированного бюджета Иркутской области по уникальному, разработанному специально для Саянска проекту, с учетом планировки двора и природного ландшафта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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