В центре Иркутска завершают благоустройство 14 дворов

Их благоустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На минувшей неделе были полностью готовы дворы жилых домов №15\1 и 15\2 на улице Марата. В соответствии с проектно-сметной документацией здесь заменили асфальтовое покрытие, обустроили тротуары и газоны, выполнили санитарную и формовочную обрезку деревьев, посадили кустарники, установили детскую и спортивную площадки, поставили лавочки и урны, а также опоры освещения, сообщает пресс-служба мэрии.

Также комплексное благоустройство завершили на улицах Марата, 29 и 31, Российская, 1, Киренская, 4, Альпийская, 1, 3, 5, Карла Либкнехта, 48 и Декабрьских Событий, 103 б, 103 г, 103д.

Полностью завершены работы и находятся в стадии приемки дворовые территории домов № 19 на улице Грязнова и № 35 на улице Дзержинского. До начала сентября работы по комплексному благоустройству будут закончены в микрорайоне Зеленый № 5 и №25, на улицах Свердлова, 13-15, Степана Разина, 22.

– В этом году мы заранее отыграли конкурсы по определению подрядчиков. Они, в свою очередь, по большей части качественно выполнили работы. Благодаря этому всё запланированное удалось завершить уже летом, – прокомментировала глава округа Татьяна Эдельман.