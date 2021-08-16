Компании Приангарья перечислили порядка 30 млрд рублей в рамках налога на добычу полезных ископаемых, и в связи с этим налог на прибыль из расчета на год уменьшился на 4,5 млрд рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Иркутской области попросил о дотации в связи с выпадающими доходами



– Мы бы хотели, чтобы нас поддержали. Я знаю, что в конце года будет какая-то дотация субъектам, которые в трудной экономической ситуации. Мы всё-таки хотели, из-за того, что у нас идёт расходная часть по федеральной ЧС, и выпадающие доходы, мы посчитали, ‒ 4,5 миллиарда рублей, – сообщил Игорь Кобзев.



Президент РФ предложил региону подать заявку на выделение господдержки из федерального бюджета.