В Иркутской области после наводнения 2019 года восстановлено 75% инфраструктуры

75 процентов мероприятий по восстановлению инфраструктуры пострадавших от наводнения 2019 года районов выполнили, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Мы закрыли вопрос социальных выплат. Сегодня остаются вопросы, которые рассматриваются в судебном порядке, 82 семьи обратились. Мы с судом работаем, в общем-то, закрываем эту тему по социальным вопросам, – сообщил Игорь Кобзев.

По словам главы региона из 954 жилых помещений сегодня построено 749. Из 108 социальных объектов необходимо достроить в следующем году 27.

– Конечно, здесь помогли наши компании, государственные корпорации: и школа XXI века, так сказать, до сих пор в Иркутской области такой точно нет, это и больница, которую Сбербанк построил. Сегодня строит «Полюс», и РЖД два дома ввели. Сейчас мы вместе с ними совместно строим школу, – подчеркнул глава региона.