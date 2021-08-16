Алексей Цыденов о эпидобстановке: «Расслабляться рано»

Глава Республики Бурятии Алексей Цыденов предупредил, что в сентябре ожидает рост заболеваемости коронавирусом, хотя сейчас эпидобстановка стабильная. Нагрузка на систему здравоохранения региона уменьшилась в 6 раз по сравнению с пиком заболеваемости коронавирусом, который был в июне, сообщил он в эфире телеканала «Тикивом». Сегодня в больницах лечатся порядка 550 человек, в самый пик заболеваемости это было 3200 человек.

– Но я бы всех просил не расслабляться. Сейчас придет сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас, – отметил Алексей Цыденов.

Он подчеркнул, что сейчас все усилия и правительства, и медицинских организаций направлены на вакцинацию.