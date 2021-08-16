S7 предложила льготные билеты для семей c детьми

S7 Airlines объявила о начале продажи билетов по специальным тарифам для пассажиров, путешествующих с несовершеннолетними детьми.

Приобрести билеты на рейсы S7 Airlines по специальным тарифам можно на более чем 30 межрегиональных направлений как на сайте авиакомпании, так и в кассах и офисах продаж. Тарифы действительны для определенных субсидируемых маршрутов, на которых выполняет полеты S7 Airlines: из Владивостока, Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Мурманска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону в другие города России и обратно.

Для того чтобы воспользоваться льготными условиями, необходимо оформлять билет единым бронированием на ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и его сопровождающего (сопровождающих). Специальные тарифы предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1176 от 14 июля 2021 года.