Новости

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый кредит «Нецелевой»

В АТБ начал действовать новый тарифный план по кредиту «Нецелевой». Клиенты банка смогут оформить денежные средства под залог имеющейся квартиры/апартаментов на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Максимальная сумма кредита зависит от оценочной стоимости залоговой недвижимости (не более 80% и не более 10 млн рублей). Процентная ставка по кредиту от 12,9% (зависит от суммы, размера кредита). При подаче заявки через Личный кабинет заемщика на сайте скидка к ставке составит 0,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Сбер на форуме ТПП представит новые бизнес-решения для иркутских предпринимателей
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании