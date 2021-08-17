Банк «Приморье» запустил с Visa акцию для клиентов, пользующихся общественным транспортом

Банк «Приморье» совместно с международной платежной системой Visa представляет акцию для клиентов, часто пользующихся общественным транспортом.
Каждая оплата проезда картой в формате Pay as you go, то есть непосредственно в транспорте, дает шанс на выигрыш денежных призов — 1000 рублей* каждые две недели.
Для участия в акции регистрация карты не требуется — необходимо просто оплачивать картой Visa проезд через терминалы, установленные в общественном транспорте.
Розыгрыш призов будет проходить каждые 2 недели: 15 000 призов по 1000 рублей (не более 4 000 рублей для одного участника) и один
Заказать карту Visa можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов
* Каждый Участник Акции имеет право на получение не более четырех призов по 1000 рублей. Сроки проведения акции: с 15 августа2021 г. по 30 октября2021 г. включительно. Организатор акции: