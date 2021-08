Банк «Приморье» запустил с Visa акцию для клиентов, пользующихся общественным транспортом

Банк «Приморье» совместно с международной платежной системой Visa представляет акцию для клиентов, часто пользующихся общественным транспортом.

Каждая оплата проезда картой в формате Pay as you go, то есть непосредственно в транспорте, дает шанс на выигрыш денежных призов — 1000 рублей* каждые две недели.

Для участия в акции регистрация карты не требуется — необходимо просто оплачивать картой Visa проезд через терминалы, установленные в общественном транспорте.

Розыгрыш призов будет проходить каждые 2 недели: 15 000 призов по 1000 рублей (не более 4 000 рублей для одного участника) и один супер-приз в конце акции -100 000 рублей.

Заказать карту Visa можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».