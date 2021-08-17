Новости

Банк «Приморье» запустил с Visa акцию для клиентов, пользующихся общественным транспортом

Банк «Приморье» совместно с международной платежной системой Visa представляет акцию для клиентов, часто пользующихся общественным транспортом.

Каждая оплата проезда картой в формате Pay as you go, то есть непосредственно в транспорте, дает шанс на выигрыш денежных призов — 1000 рублей* каждые две недели.

Для участия в акции регистрация карты не требуется — необходимо просто оплачивать картой Visa проезд через терминалы, установленные в общественном транспорте.

Розыгрыш призов будет проходить каждые 2 недели: 15 000 призов по 1000 рублей (не более 4 000 рублей для одного участника) и один супер-приз в конце акции -100 000 рублей.

Заказать карту Visa можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».

* Каждый Участник Акции имеет право на получение не более четырех призов по 1000 рублей. Сроки проведения акции: с 15 августа2021 г. по 30 октября2021 г. включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке их получения — насайте www.visa.com.ru. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США)


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Сбер на форуме ТПП представит новые бизнес-решения для иркутских предпринимателей
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании