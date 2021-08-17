«Платформа больших данных» оценила интерес россиян к ипотеке с помощью искусственного интеллекта

Специалисты совместного предприятия ВТБ и Ростелекома — «Платформы больших данных» — создали новый сервис для оценки интереса клиентов к ипотечному кредитованию. Решение, реализованное с применением технологий искусственного интеллекта и Big Data, позволит банкам вдвое увеличить целевую конверсию в выдаче ипотеки.

Для оценки интереса аудитории к жилищным кредитам специалисты будут применять уникальные массивы обезличенных данных — потребление онлайн-трафика и просмотр рекламы. Данные обрабатываются в агрегированном виде и будут полностью анонимными.

Новый инструмент обеспечит клиентов максимально персонализированными предложениями, благодаря чему повысит эффективность банковского скоринга. На первом этапе сервис пройдет промышленное пилотирование с ВТБ, позднее технология станет доступной и для других организаций.

Кроме того, «Платформа больших данных» проанализирует возможность создания продукта, учитывающего склонности как финансовых инструментов ВТБ, так и телекоммуникационных сервисов Ростелекома.

«Платформа больших данных» работает с объединенными массивами информации для совершенствования продуктов, сервисов и бизнес-процессов финансовых организаций. Оценка склонности клиентов к ипотечному кредиту — первый промышленный пилот «Платформы больших данных» на базе больших данных и технологиях Data Fusion, позволяющих использовать для анализа обезличенные данные одновременно из нескольких источников. В дальнейшем мы планируем активно развивать эти технологии«, — отметил старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин.

«При покупке квартиры и подборе ипотечного кредита россияне часто сталкиваются с огромным массивом информации, значимая часть которой только мешает вам сделать правильный выбор. Мы хотим, чтобы коммуникация о кредите была действительно полезной и своевременной, поэтому внедряем новую технологию, которая будет точечно учитывать предпочтения потенциальных заемщиков. Уже к сентябрю у нас будет первая аналитика, после чего мы предложим клиентам персональные условия ипотеки и смежных с ней продуктов», — комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование» — вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

«Инструменты „Платформы больших данных“ позволяют нам более качественно оценивать потребности наших потенциальных клиентов, усиливая нашу экспертизу данными с рынка: используя источники данных от данных ритейлеров до мобильных операторов. И при этом вся data используется в агрегированном виде и остается анонимной. Но изучив общую динамику и составив общий срез данных, мы можем сделать коммуникацию с клиентами более точечной. Благодаря новой технологии и продуктам на её базе, мы сможем повысить лояльность пользователей финансовых сервисов банка», — комментирует Алексей Каштанов, генеральный директор «Платформы больших данных».