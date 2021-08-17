Английский с кэшбэком доступен держателям карт "Мир" от Примсоцбанка

Изучайте иностранные языки с выгодой! В онлайн-школе иностранных языков Alfa School можно получить 5% кэшбэк за первую оплату услуг, если расплатиться картой «Мир» от Примсоцбанка.

Для этого нужно:

• зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

• совершить первую покупку зарегистрированной картой «Мир» на сайте Alfa School. Максимальная сумма кэшбэка — 2500 рублей.



Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Акция продлится с 10 августа 2021 по 10 ноября 2021.



Для справки: Alfa School. – онлайн-школа иностранных языков. Одно из преимуществ обучения – возможность обучаться в любое время суток. Здесь ценят учеников настолько, что готовы подстраиваться под индивидуальный ритм обучения, а также уделяют особое внимание пробелам в знаниях до полного усвоения материала.



Организатор акции — ИП Багдасарян Нарина Робертовна ОГРН: 311774632800183 Юридический адрес: 111673, г. Москва, ул. Суздальская, 20-6-69, +7 (499) 643-42-05.