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10 тысяч рублей за лучшие рисунки: Солид Банк объявил конкурс к 1 сентября

Российско-японский Солид Банк решил поддержать родителей и их школьников в эту по-настоящему «горячую» пору и объявил конкурс рисунков «В школу с Солид Банком».

Победители получат школьные принадлежности для отличной учебы от российско-японского Солид Банка:

  • 1 место – на сумму 5 000 руб.,
  • 2 место – на сумму 3 000 руб.,
  • 3 место – на сумму 2 000 руб.

В конкурсе принимают участие детки от 6 до 14 лет, условия его максимально просты:

  1. Нужно нарисовать рисунок на тему «Я и школа»,
  2. Сфотографировать и выложить его в инстаграм в сторис с упоминанием @solid_bank и указанием имени и возраста автора.
Стоп сбора работ в праздничный день 1 сентября. Затем всю неделю в сторис @solid_bank будет идти голосование, а 8 сентября банк объявит трех победителей.

Полные условия: https://www.instagram.com/solid_bank


/ Сибирское Информационное Агентство /
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