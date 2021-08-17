10 тысяч рублей за лучшие рисунки: Солид Банк объявил конкурс к 1 сентября

Российско-японский Солид Банк решил поддержать родителей и их школьников в эту по-настоящему «горячую» пору и объявил конкурс рисунков «В школу с Солид Банком».

Победители получат школьные принадлежности для отличной учебы от российско-японского Солид Банка:

1 место – на сумму 5 000 руб.,

2 место – на сумму 3 000 руб.,

3 место – на сумму 2 000 руб.

В конкурсе принимают участие детки от 6 до 14 лет, условия его максимально просты:

Нужно нарисовать рисунок на тему «Я и школа», Сфотографировать и выложить его в инстаграм в сторис с упоминанием @solid_bank и указанием имени и возраста автора.

Стоп сбора работ в праздничный день 1 сентября. Затем всю неделю в сторис @solid_bank будет идти голосование, а 8 сентября банк объявит трех победителей.