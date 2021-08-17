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Налоговики усилили контроль зарубежных активов

Инспекторы направляют конкретные вопросы по определенному счету, сообщают «Ведомости».

Практически всех клиентов, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК), вызвали для дачи пояснений: ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды.

Почти повсеместно требуются финансовые отчеты, аудиторские заключения и пояснения по расчету прибыли, уточнил старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко. Возрос интерес и к другим видам отчетности по иностранным компаниям, кроме непосредственно деклараций, добавила налоговый менеджер EY Екатерина Алексанян. Например, к уведомлениям о владении КИК, возникновении участия в иностранной организации или учреждении иностранной структуры без образования юрлица.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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