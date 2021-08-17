Игорь Кобзев стал одним из самых заметных губернаторов в социальных сетях

Лидерами рейтинга «Медиалогии» (есть у SIA.RU) стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская обл.) и Рамзан Кадыров (Чечня).

Пользователи соцсетей обсуждали заявление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который принял участие в прямом эфире об эпидобстановке в регионе. Во время эфира Игорь Кобзев заявил, что причиной вспышки коронавирусной инфекции в Иркутской области мог стать локдаун, введённый в соседней Бурятии.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (+6) и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (+5). Пользователи соцсетей обсуждали новость о том, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посмертно представил Дарью Агупову к Ордену Мужества. Она спасла тонущих мать с ребёнком, но погибла сама.