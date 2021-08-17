«Поезд Победы» прибудет в Иркутскую область

«Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» – уникальный передвижной музей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Это иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. В основе экспозиции – трехмерные панорамы команды молодых художников «Невский баталист». Посетители музея, проходя по вагонам, перемещаются от одного эпизода к другому – от предвоенных лет до Великой Победы.

«Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и проведения Года памяти и славы в России.

В Иркутске выставка будет работать с 19 по 21 августа на станции «Иркутск – Пассажирский». Жители Приангарья смогут посетить экспозиции инсталляции «Поезд Победы», а также интерактивные площадки, предварительно пройдя регистрацию на сайте поездпобеды.рф. После регистрации необходимо получить специальный билет и предъявить его при входе на вокзал.