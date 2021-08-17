Путин представил новый план противодействия коррупции

Поручения касаются уточнения формулировок в законах, обучения бизнеса, ужесточения наказания за коррупцию, сообщает РБК.

Впервые подобный документ был принят в 2008 году президентом Дмитрием Медведевым, с тех пор новые версии утверждались каждые два года, в последний раза – в 2018 году.

Правительству

До 15 октября предложить изменения порядок представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Генпрокуратуре, МВД, ФСБ и СК

Представить предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами за коррупционное преступление.

Генпрокуратуре вместе с ЦБ

Подготовить предложения по вопросам, связанным с получением прокурорами информации, составляющей банковскую тайну.

Администрации президента совместно с ЦБ

Доработать законопроект о предоставлении сведений о доходах, расходах и имуществе финансовых уполномоченных, а также тех, кто претендует на эту должность.

Минфину с участием Минтруда, Минцифры и Центробанка

Представить предложения по проверке достоверности и полноты сведений о владении цифровыми активами и цифровой валютой.

Правительству

Представить предложения по уточнению понятий «конфликт интересов». «Личная заинтересованность», «лица, находящиеся в близком родстве или свойстве», «иные близкие отношения», которые содержатся в антикоррупционном законодательстве.

МВД совместно с ФСБ, Казначейством

Принять меры для того, чтобы не допустить нецелевого использования бюджетных средств, выделяемых в том числе на борьбу с распространением COVID-19, обратив особое внимание на факты взяточничества.

Минпромторгу

Рассмотреть вопрос о проведении для российских участников внешнеэкономической деятельности образовательных мероприятий, в ходе которых они бы учились минимизировать риски подпадания под антикоррупционное законодательство других стран.

В целом в документе определены шестнадцать основных направлений антикоррупционной деятельности, которые разбиты на поручения, в том числе: совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, которые установлены в разных сферах деятельности, работа с конфликтами интересов и их предотвращение, подтверждение достоверности сведений о доходах и расходах, правовое регулирование ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов, применение мер административного и уголовного воздействия, защита информации ограниченного доступа, которая была получена в ходе борьбы с коррупцией и другие.