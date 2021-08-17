На что копят россияне

Данные сервиса Работа.ру представил РБК.

Из числа тех, кто делает накопления, 35% респондентов откладывают средства для покупки недвижимости. Еще 32% респондентов откладывают деньги на отпуск и путешествия, а 31% – на «черный день».

В свою очередь, каждый четвертый участник исследования рассказал, что копит деньги на ремонт, а 22% респондентов – на покупку автомобиля. 19% опрошенных откладывают часть зарплаты на лечение и оздоровительные процедуры, 15% – на бытовую технику, 13% на образование детей, а 11% – на собственное образование.

Еще 9% респондентов отметили, что на накопленные средства планируют купить новые гаджеты, а 5% – дорогостоящую одежду и украшения. Также 6% опрошенных выбрали варианте «Другое» 6%, в котором указали, что копят на праздничные торжества (свадьбы, дни рождения и юбилеи).

Кроме того, исследователи спросили о сумме, которую откладывают опрошенные россияне. Из них 42% респондентов отметили, что откладывают менее 10% зарплаты. В то время как 30% респондентов делают накопления в размере 10-20% от ежемесячного дохода, а 14% откладывают 20-30% заработной платы.