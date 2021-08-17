Государству надо отказаться от «продразверстки» и изъятия сверхдоходов у бизнеса – эксперты

Финансовая нагрузка в металлургическом секторе растет: с 1 августа ввели экспортные пошлины на продукцию металлургов, а еще через полгода повысят налог на добычу полезных ископаемых. Эксперты уверены, что налоги лишь на время решат проблемы с дополнительными доходами в бюджет страны, а системный вопрос модернизации отрасли опять остается открытым.

В комментариях журналу «Эксперт», они напоминают, что вопрос о дополнительной финансовой нагрузке на металлургический сектор возник после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили государство» на 100 млрд рублей. В короткие сроки было принято решение временно повысить экспортную пошлину на металл, за счет чего планируется собрать 160 млрд ру

По мнению завкафедрой конкурентного права РАНХиГС и начальника управления по борьбе с картелями ФАС РФ в 2013-2021 годах Андрея Тенишева, введение экспортных пошлин может привести к снижению доходов металлургических компаний и уменьшению налогов на прибыль в бюджеты различных уровней примерно на 58-71 млрд рублей.

Кроме того, дополнительная налоговая нагрузка замедлит развитие инфраструктуры в регионах.

– Стимулы для инвестирования в развитие бизнеса у компаний снижаются, поскольку апсайд потенциал для доходов ограничен за счет постоянно меняющихся правил, в то время как потери бизнеса при неблагоприятной конъюнктуре никто компенсировать не собирается, – поясняет аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов.

Эксперты подчеркивают, что российские промышленные активы нуждаются в модернизации. Сначала этому процесс помешал экономический кризис 2008, затем санкции 2014, когда под ограничения попали десятки российских компаний. 2020 год принес российским металлургам новые вызовы – мир охватила пандемия, из-за чего бизнес понёс дополнительные затраты.

Налоги лишь на время решат проблемы с дополнительными доходами в бюджет страны, уверен Андрей Тенишев.

– В первую очередь, государству необходимо отказаться от «продразверстки» и изъятия сверхдоходов. Нужно думать не о решении сиюминутных проблем, а совместно с бизнесом разработать программы модернизации отрасли и законодательно обязать компании вкладывать сверхприбыли в развитие. Поддержка бизнеса в конкуренции на глобальных рынках, в средне-и долгосрочной перспективе, даст свои плоды, включая увеличение налоговых платежей, – подытожил он в беседе с «Экспертом».