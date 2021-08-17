Турагенты и сайты знакомств стали лидерами по росту онлайн-оплат среди иркутян

Специалисты МТС Банка назвали тренды онлайн-трат жителей Иркутской области. Данные опубликовал директор компании в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.

Туристические агентства приросли по количеству оплат онлайн в 8,1 раза, однако средний чек при этом снизился на 9% до 20 800 рублей из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.

Год к году растут онлайн-платежи в сервисах знакомств – в этом году они увеличились в 5,1 раза. Причем выросло, как количество, так и средний чек – сейчас он уже 850 рублей. Среди услуг служб знакомств популярны активации VIP-статуса, который открывает доступ к просмотру всех анкет в неограниченном количестве и при этом быть постоянно «на виду» у соискателей. Примечательно то, что увеличилась именно доля женщин – в 2,5 раза.

Оплаты в сети на доставку продуктов и предметов первой необходимости выросли в 7,2 раза.

Средний чек увеличился – на 5% до 1510 рублей. Тренд объясняется тем, что некоторые торговые сети дополнительно создали специальные сервисы для доставки, а также благодаря специальным промокодам и скидкам.

В магазинах одежды рост онлайн-продаж наоборот значительно снизил свой темп – на 22%, а в обувных магазинах наблюдается даже отрицательная динамика – количество транзакций упало на четверть. Горожане вновь вернулись в этой сфере в офлайн.