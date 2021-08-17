Федеральные эксперты положительно оценили реализацию проекта «Молодые профессионалы» в Иркутской области

По проекту в Иркутском техникуме авиастроения созданы и открыты в 2020 году учебные мастерские, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием, сообщили SIA.RU в администрации области.

Так, в Иркутском авиационном техникуме созданы пять мастерских, в которых осуществляется обучение по следующим компетенциям: «Аддитивное производство»; «Производственная сборка изделий авиационной техники»; «Интернет вещей»; «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ», «Работы на универсальных станках». 12 помещений техникума, в которых расположились новые мастерские, оснащены всем необходимым оборудованием и ориентированы на современные технологии, которые активно применяются на ведущих предприятиях нашего региона и способствуют подготовке качественных специалистов.

В Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки в рамках национального проекта «Образование» также появились пять новых мастерских по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерная работа на станках с ЧПУ», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Промышленная механика и монтаж» и «Сварочные технологии».

Федеральный мониторинг также включает оценку качества образовательных программ на базе мастерских, проверку наличия необходимого квалифицированного оборудования и современных технологий, а также степень их внедрения в процесс обучения. По мнению федеральных экспертов, оба техникума справились с этой задачей.

Кроме того, комиссия отметила успешное участие этих образовательных организаций в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография». На базе созданных мастерских бесплатно проводится повышение квалификации и освоение профессий для граждан, которые особо уязвимы на рынке труда.