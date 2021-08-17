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Режим ЧС снят в Киренском районе Иркутской области

На утро 17 августа в районе удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами, сообщили SIA.RU в администрации области.

Сейчас все возгорания района ликвидированы. При этом часть сил и средств остаются на месте, так как в районе установился пятый класс пожарной опасности. 

Напомним, что 6 августа на территории семи районов Приангарья был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас он продолжает действовать в шести районах - Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах. Кроме того, с 13 августа в Иркутской области и Республике Саха введен режим ЧС межрегионального значения, связанный в большей степени со сложной пожароопасной обстановкой в Якутии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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