Трехсторонний договор о ликвидации пожаров в Приангарье подписали в Москве

Свои подписи поставили председатель Всероссийского общества охраны природы, директор «Прибайкальского национального парка», а также представители АО «НЭО» и руководитель проекта «Экология», сообщили SIA.RU в ФГБУ «Заповедное Приабайкалье».

В рамках реализации данного соглашения, стороны обязуются в срок до 30 декабря 2021 года разработать и утвердить дорожную карту поэтапного осуществления вышеуказанных мероприятий.

«Иркутская область и всё Прибайкалье очень пострадали в прошлом от лесных пожаров, необходимо лесовосстановление Причем, желательно, чтобы саженцы росли в открытых питомниках. На них растения привыкают к местному, иногда очень непростому сибирскому климату, и будут лучше приживаться в природе», говорит директор «Прибайкальского национального парка» Умар Рамазанов.