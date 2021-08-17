Дистанционно продолжают работать 37% российских компаний

Согласно данным сервиса по поиску работы Работа.ру (есть у SIA.RU), в 38% компаниях есть дистанционные сотрудники.

Еще 13% работодателей отметили, что их штат работает в гибридном формате – частично из дома, частично из офиса. 49% опрошенных рассказали, что в их компаниях нет сотрудников на удаленке.

Четверть опрошенных работодателей отметили, что в их компании удаленно работает менее 10% штата. От 10% до 30% дистанционных сотрудников указали 24% компаний. Более 30% работников трудятся удаленно 13% компаний.

Еще треть представителей бизнеса отметили, что в их компаниях дистанционно работают 50-75% сотрудников, более 75% штата трудятся удаленно в 5% компаний.

18% компаний, у которых часть сотрудников заняты в удаленном или гибридном форматах, планируют вернуть всех сотрудников к работе в офисы. Еще 17% опрошенных отметили, что тоже частично вернут штат к офлайн-формату работы. 28% представителей бизнеса рассказали, что будут вводить гибридный формат работы, а 37% работодателей ничего не будут менять в существующем рабочем режиме.