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Команда из Иркутской области принимает участие в Международных детских инклюзивных творческих играх

Цель игр  поддержка творчески одаренных детей, имеющих инвалидность различных нозологий, пропаганда их достижений, помощь в социальной адаптации и самореализации, сообщили SIA.RU в администрации области. 

Заключительный этап игр пройдет 17 августа в онлайн-форматеУчастники представят творческие номера в восьми видах искусства и 23 номинациях. В финал вышли 1 149 участников из пяти стран мира и 59 регионов РоссииИркутскую область представляет 21 ребенок.  

Онлайн-марафон начнется в 09:00 по московскому времени. С 17:30 до 19:00 по московскому времени состоится церемония награждения победителей игр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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