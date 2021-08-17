Команда из Иркутской области принимает участие в Международных детских инклюзивных творческих играх

Цель игр – поддержка творчески одаренных детей, имеющих инвалидность различных нозологий, пропаганда их достижений, помощь в социальной адаптации и самореализации, сообщили SIA.RU в администрации области.

Заключительный этап игр пройдет 17 августа в онлайн-формате. Участники представят творческие номера в восьми видах искусства и 23 номинациях. В финал вышли 1 149 участников из пяти стран мира и 59 регионов России. Иркутскую область представляет 21 ребенок.

Онлайн-марафон начнется в 09:00 по московскому времени. С 17:30 до 19:00 по московскому времени состоится церемония награждения победителей игр.