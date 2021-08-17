Находящийся на грани закрытия роддом в Саянске возобновил работу в прежнем режиме

Администрация Саянска сообщила на официальном сайте, что городской родильный дом, сокративший ранее прием женщин из-за замечаний министерства здравоохранения Иркутской области, возобновил работу в прежнем режиме – нарушения в настоящее время устранены.

«В соответствии с приказом министерства здравоохранения, изданным весной нынешнего года, все роженицы должны были направляться в Иркутск. Так, в мае было принято всего семь родов, притом, что обычная ежемесячная нагрузка составляла 60-80 родов: урезали показания для госпитализации, и резко упало количество родов. Снижение нагрузки могло повлечь за собой сокращение коек, а в дальнейшем – сокращение штата и закрытие отделения», – говорится в сообщении.

По просьбе мэра города Олега Боровского, который не согласился с такой постановкой вопроса, в Саянск прибыла представительная делегация во главе с министром здравоохранения Иркутской области Яковом Сандаковым, его заместителем Алексеем Шелеховым и советником министра, руководителем областного перинатального центра Натальей Протопоповой.

После визита чиновников работникам учреждение было поручено пройти переобучение – в настоящее время требование министерства выполнено. Медучреждение работает в прежнем режиме.