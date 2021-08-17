Ледокол «Ангара» в Иркутске отремонтировали наполовину

В нём расположен отдел Иркутского областного краеведческого музея, сообщили SIA.RU в администрации области.

Сейчас идёт восстановление верхней (шлюпочной) палубы. Специалисты укладывают деревянный настил вместо железного. Уже заменены все леерные конструкции, то есть перила и ограждения на верхней палубе, покрашены трубы и мачты, металлические надстройки выше корпуса, включая каюты, экспозиционные и выставочные залы, помещения для персонала. Верхняя (шлюпочная) палуба ледокола была закрыта для посещения. После капитального ремонта и воссоздания исторического облика там размесят экспозиции.

Идёт покраска левого борта судна и гидроизоляция верхней палубы. Специалисты наносят битумную смесь – мастику – для защиты деревянного настила от влаги. Также идёт ремонт каюты ледокола, в которой находится лестница, ведущая на верхнюю палубу. Со стен снята старая обшивка, её заменят крашенной вагонкой – тонкой доской, предназначенной для отделки интерьеров. В машинном отделении обновлена канализационная система.

В сентябре запланированы работы по воссозданию капитанской рубки и каюты капитана. Это одно помещение, разделенное на две комнаты. В первоначальном историческом облике оно было деревянным. При первом капитальном ремонте, который проходил в 90-х годах, стены обшили листовым металлом. Сейчас его сняли, все опорные конструкции снесли. Их будут делать заново. Стены обошьют филенчатыми панелями – деревянными полотнами с элементами декора, которые будут изготовлены на заказ. В каюте планируют восстановят первоначальное убранство интерьера, там будет сделана тематическая экспозиция и навигационные приборы 19-20 веков.

Ледокол «Ангара» был построен в Великобритании в 1899 году и в разобранном виде доставлен на Байкал. Тогда вокруг озера не было железной дороги. Грузы, отправленные по Транссибирской магистрали, в порту Байкал перемещали на ледоколы «Ангара» и «Байкал» и перевозили на противоположную сторону озера. Там вновь перемещали в вагоны и везли дальше на восток страны.

Сейчас на судне развернута музейная экспозиция по истории судоходства на Байкале. В ней представлено более 50 предметов, среди которых макеты различных судов и личные вещи капитанов. Посетители ледокола «Ангара» могут посмотреть фильмы о его истории, увидеть двигатель и машинное отделение, которые сохранились до наших дней в неизменном виде.