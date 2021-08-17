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Мэрия Иркутска расторгнет договор с компанией из-за установки плохих урн для раздельного сбора

Администрация Иркутска сообщила на официальном сайте о намерении расторгнуть в одностороннем порядке контракт с подрядчиком на размещение в городе 55 урн для раздельного сбора мусора из-за плохого качества объектов и недобросовестных работ по их установке.

«При приемке работ по установке модулей были выявлены замечания, которые подрядная организация не устранила в установленном порядке. Кроме этого, не выполнялось условие по своевременной их очистке. Представители подрядной организации обязались произвести работы по демонтажу данных модулей до конца августа. После этого контракт на изготовление и монтаж модулей для раздельного сбора мусора будет разыгран повторно», – говорится в сообщении.

В настоящее время на подрядную организацию составлен протокол об административном нарушении.

Напомним, модули для раздельного сбора были установлены на двенадцати общественных озелененных территориях города, в том числе в Академгородоке, в сквере у памятника Ленину на улице Ленина, в Лисихинском парке, в сквере на площади образования СССР, в сквере у кинотеатра Россия и на других пространствах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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