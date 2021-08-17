Иркутская область в 2021 году стала лидером по объему браконьерских рубок леса в РФ

Рослесинфорг посчитал объемы браконьерских рубок в России за первые шесть месяцев 2021 года, согласно информации, больше всего леса «черными» дровосеками было уничтожено в Иркутской области, говорится на официальном сайте организации.

В Приангарье выявлены незаконные заготовки объемом 26 тысяч кубометров. В тройке лидеров антирейтинга также Красноярский край – 11,4 тысячи кубометров, Свердловская область – 11,2 тысячи кубометров.

Кроме того, в Иркутской области обнаружена и самая большая за полгода незаконная рубка, она располагается в Чунском район: ее площадь – 28,8 гектара, а объем незаконно заготовленной древесины здесь – почти 9 тысяч кубометров.

При этом число незаконных рубок в России в 2021 году по сравнению с первым полугодием 2020-го сократилось на 8,8%, а объем нелегально заготовленной древесины уменьшился со 163 до 105,5 тысячи кубометров.