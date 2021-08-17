Самовольные постройки демонтируют в Иркутске

Все они являются нежилыми зданиями, сообщили SIA.RU в мэрии.

Из них 6 сооружений полностью снесены собственниками, на 5 объектах произведено частичное исполнение суда. Оставшиеся сооружения пока не демонтированы.

– Как правило, во всех случаях фиксируются нарушения законодательства. В случае, если решение суда о сносе незаконного объекта будет не выполнено, мы его демонтируем за счет городского бюджета, а затраты позже в судебном порядке будут взысканы с ответчика, – пояснила начальник управления муниципального контроля КУМИ Иркутска Кристина Голик.