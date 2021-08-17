Торги поставочными фьючерсами Alibaba и Baidu стартуют на Мосбирже 24 августа

Это первые фьючерсные контракты на ценные бумаги китайских компаний на биржевом рынке России, рассказали SIA.RU в пресс-службе биржи.

Новые инструменты пополнят линейку биржевых производных инструментов на фондовые активы и откроют новые торговые возможности российским участникам рынка и их клиентам на глобальных рынках.

Участникам рынка будут доступны фьючерсные контракты с исполнением в сентябре и декабре 2021 года. Торговые коды – BABA (Alibaba) и BIDU (Baidu). Лот контракта – одна депозитарная расписка, шаг цены – 1 российский рубль, котировка – в рублях за депозитарную расписку. Одновременно в торгах будут доступны две серии фьючерсов с ежеквартальным исполнением в третью пятницу месяца в вечерний клиринг.