Администрация Заларей не заплатила 400 тысяч рублей подрядчику за строительство очистных

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила на официальном сайте, что администрация Залариского муниципального образования Иркутской области не заплатила подрядчику, с которым заключила два госконтракта на строительство очистных сооружений, 400 тысяч рублей.

«Подрядчик полностью выполнил условия договоров в установленные сроки. Вместе с тем, муниципалитет не произвел полную оплату за выполненные работы, сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей», – сообщила прокуратура.

Главу муниципалитета привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф в 30 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры долг перед подрядчиком погашен в полном объеме.