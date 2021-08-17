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Администрация Заларей не заплатила 400 тысяч рублей подрядчику за строительство очистных

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила на официальном сайте, что администрация Залариского муниципального образования Иркутской области не заплатила подрядчику, с которым заключила два госконтракта на строительство очистных сооружений, 400 тысяч рублей.

«Подрядчик полностью выполнил условия договоров в установленные сроки. Вместе с тем, муниципалитет не произвел полную оплату за выполненные работы, сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей», – сообщила прокуратура.

Главу муниципалитета привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф в 30 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры долг перед подрядчиком погашен в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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