Иркутск вошел в ТОП-5 городов РФ с наибольшим ростом цен на новостройки

Аналитики составили рейтинг крупных городов России с населением от 500 тысяч человек, где обнаружен наиболее заметный рост цен на один квадратный метр жилья в новостройках за последние шесть месяцев, в ТОП-5 вошел Иркутск, пишет РБК.

Столица Приангарья разместилась на пятой строчке списка – средняя цена «квадрата» здесь на 16,1% больше, чем шесть месяцев назад и равняется 88,6 тысячи рублей.

Первое место рейтинга принадлежит Краснодару – здесь стоимость увеличилась на 38,4% и по итогам июня достигла 99,1 тысячи рублей. На второй позиции разместился Омск, где средняя цена 1 квадратного метра выросла до 79,4 тысячи рублей или на 24,6%. На третьем месте Воронеж, где стоимость «квадрата» за шесть месяцев увеличилась на 20%, до 70,2 тысячи рублей.

На четвертом месте рейтинга – Ярославль, где зафиксирован рост на 19,6% – до 68,6 тысячи рублей.