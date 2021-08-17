Минздрав Иркутской области поблагодарил Олега Дерипаску за вклад в борьбу с COVID-19

В Медицинском центре помощи и спасения в Шелехове к действующей кислородной станции установят два дополнительных концентратора кислорода общей производительностью 1100 литров в минуту, рассказали SIA.RU в пресс-службе Русала.

В центре помощи в Тайшете установят один дополнительный стационарный кислородный концентратор производительностью 500 литров в минуту. В Братске кислородную станцию дооснастили двумя рампами для кислородных баллонов. В медцентр по необходимости подвозят жидкий кислород для заправки криоцилиндров и баллоны для кислородной станции.

В это непростое время врачами и пациентами медцентров высоко ценится неравнодушие Олега Владимировича Дерипаски – сообщают в Министерстве здравоохранения Иркутской области. – Содействие в приобретении и монтаже концентраторов, безусловно, снимет проблему дефицита кислорода, ведь необходимый для лечения пациентов объем будет производиться на месте. Благодаря этому многие пациенты смогут непрерывно получать кислородную поддержку круглосуточно в нужном объёме.

К сожалению, эпидемия СОVID-19 не останавливается. Количество пациентов, требующих лечения медицинским кислородом в 2021 г. выросло в 1,5 раза. Министерство здравоохранения Иркутской области сообщает, что из-за увеличения количества пациентов с тяжелым течением СОVID-19 в области сложился дефицит жидкого кислорода.

Ранее для помощи врачам Иркутской области основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска инициировал строительство в рекордные сроки трех Центров помощи и спасения, для оснащения которых приобретено самое современное оборудование. Кроме того, в медцентры приобретены дорогостоящие лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты для врачей. Медицинские работники Шелехова, Тайшета и Братска прошли дистанционное обучение по лечению СОVID-19 в ведущих медицинских учреждениях Москвы. На помощь врачам медицинских центров были направлены специалисты Минобороны из Санкт-Петербурга.

Построенные в прошлом году общественным деятелем Олегом Дерипаской Медицинские центры помощи и спасения в Шелехове, Тайшете и Братске позволили оказывать квалифицированную помощь пациентам с СОVID-19 в современных помещениях, оснащенных централизованной подачей кислорода и самым современным оборудованием. Более 3-х тысяч жителей Иркутской области вернулись к нормальной жизни благодаря своевременно проведенному лечению в центрах.