С 20 августа движение по улице Клары Цеткин на участке от улицы Пушкина до улицы Профсоюзная станет двусторонним. Данная инициатива жителей поддержана на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, сообщают SIA.RU в мэрии.
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Движение по улице Клары Цеткин в Иркутске станет двусторонним
/ Сибирское Информационное Агентство /
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