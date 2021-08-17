Движение по улице Клары Цеткин в Иркутске станет двусторонним

​С 20 августа движение по улице Клары Цеткин на участке от улицы Пушкина до улицы Профсоюзная станет двусторонним. Данная инициатива жителей поддержана на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, сообщают SIA.RU в мэрии.